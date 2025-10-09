09 октября, 11:15Мэр Москвы
Сергей Собянин: завершено строительство современной школы в Свиблове
Более 500 старшеклассников смогут заниматься в новом учебном корпусе на северо-востоке Москвы. Строительство школы в районе Свиблово завершено, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В новом здании оборудованы специализированные учебные кабинеты, медиатека, спортзал, медицинский блок и пространство для мероприятий. Рядом со школой создали физкультурно-спортивную зону с площадками для настольного тенниса и воркаута.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.