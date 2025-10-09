Форма поиска по сайту

09 октября, 09:45

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Более 70 компаний по производству станков и роботической техники работают в Москве. Эту отрасль машиностроения Сергей Собянин в своем личном блоге назвал определяющей технологический уровень экономики.

По словам мэра, московские предприятия работают не только на внутренний рынок, но и активно экспортируют свою продукцию. Среди основных направлений экспорта – ОАЭ, Узбекистан, Турция, Таджикистан и Китай.

