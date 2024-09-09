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09 сентября, 08:45

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Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

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Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов мира. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин. Каждый вечер в столице зажигается более миллиона фонарей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

С 2011 года число осветительных приборов увеличилось примерно вдвое. При этом расход электроэнергии в городе не растет благодаря инновационным технологиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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