Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил о почти 270 кибератаках

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что на систему электронного голосования совершили почти 270 кибератак. Несмотря на это обстоятельство, система работает штатно.

Известно, что почти три миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы. Быстрее всего отдать голос можно онлайн на портале mos.ru.

Как проходит третий день выборов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.