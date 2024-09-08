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Новости

08 сентября, 18:15

Политика

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил о почти 270 кибератаках

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил о почти 270 кибератаках

Роскомнадзор зафиксировал более 220 DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Почти три миллиона москвичей приняли участие в выборах депутатов Мосгордумы

В Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке завершились выборы

На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

Более 40 тыс избирателей проголосовали в труднодоступных и отдаленных местностях

Более 2,6 млн человек проголосовали за два дня выборов в Москве

Москвичи отдают предпочтение онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму

Уровень атак на инфраструктуру ДЭГ оценивается как низкий 8 сентября

Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что на систему электронного голосования совершили почти 270 кибератак. Несмотря на это обстоятельство, система работает штатно.

Известно, что почти три миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы. Быстрее всего отдать голос можно онлайн на портале mos.ru.

Как проходит третий день выборов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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