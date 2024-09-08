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08 сентября, 17:15

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Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон

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Велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на 68%. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, мост свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной с платформой БКЛ "Нагатинский Затон".

Кроме того, сооружение обеспечит альтернативный пешеходный маршрут: жители смогут быстрее добираться до станции метро и торговых центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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