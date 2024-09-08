Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон

Велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на 68%. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, мост свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной с платформой БКЛ "Нагатинский Затон".

Кроме того, сооружение обеспечит альтернативный пешеходный маршрут: жители смогут быстрее добираться до станции метро и торговых центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.