Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 16:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Собянин: трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Сергей Собянин: пользователи каршеринга пройдут верификацию через mos.ru

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

Десятки некоммерческих организаций в Москве поддерживают участников СВО и их семьи. О помощи, которую оказывают НКО, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, неравнодушные москвичи передают гуманитарную помощь, навещают бойцов в госпиталях, а также собирают для них одежду и средства личной гигиены.

Кроме того, НКО, которые помогают участникам СВО, в том числе поддерживает город. Например, за два года 31 такая организация получила поддержку конкурса грантов мэра Москвы на сумму более 67 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика