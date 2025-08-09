Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Десятки некоммерческих организаций в Москве поддерживают участников СВО и их семьи. О помощи, которую оказывают НКО, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, неравнодушные москвичи передают гуманитарную помощь, навещают бойцов в госпиталях, а также собирают для них одежду и средства личной гигиены.

Кроме того, НКО, которые помогают участникам СВО, в том числе поддерживает город. Например, за два года 31 такая организация получила поддержку конкурса грантов мэра Москвы на сумму более 67 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.