Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

Столичная школа № 158 в районе метро "Беломорская" получила дополнительный корпус. Там уже готовятся встретить детей 1 сентября. Новое здание рассчитано примерно на 500 детей, там же заработает и детский сад.

Сергей Собянин оценил итоги строительства новой школы. Какие еще обновления ждут Левобережный район? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.