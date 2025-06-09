Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 22:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

Собянин: открыт лечебный корпус больницы имени Иноземцева после реконструкции

Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

Собянин: на базе музеев Москвы пройдут международные и национальные проекты

Собянин: празднование Дня молодежи пройдет 28 и 29 июня на Болотной площади

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых БПЛА, атаковавших Москву

Собянин: силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве

В городской клинической больнице имени Иноземцева завершили обновление лечебно-диагностического корпуса. Здание внутри практически полностью перестроили. Теперь в распоряжении пациентов и врачей – первоклассные операционные, отделения реанимации и палаты. Об этом во время визита рассказал Сергей Собянин.

Масштабная реконструкция заняла почти 2 года. На верхнем этаже открыли оперблок, в котором оборудовали 11 малых и больших операционных, оснащенных передовым медицинским оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика