Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

В городской клинической больнице имени Иноземцева завершили обновление лечебно-диагностического корпуса. Здание внутри практически полностью перестроили. Теперь в распоряжении пациентов и врачей – первоклассные операционные, отделения реанимации и палаты. Об этом во время визита рассказал Сергей Собянин.

Масштабная реконструкция заняла почти 2 года. На верхнем этаже открыли оперблок, в котором оборудовали 11 малых и больших операционных, оснащенных передовым медицинским оборудованием.

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