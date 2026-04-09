Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

В дни пасхальных праздников столичный транспорт будет работать по особому графику. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00. Кроме того, 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат работу до 03:00. Для пассажиров также сохранятся постоянные ночные маршруты.

