Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Почти 80% поездок на метро москвичи оплачивают картой "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ТиНАО в январе и феврале построили более 360 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Также он заявил, что в районе Выхино-Жулебино построят ЖК с детским садом на 175 мест.

Кроме того, в Москве началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024".