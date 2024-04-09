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Новости

09 апреля, 10:30

Новости

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

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Мэр Москвы отметил востребованность в столице продукции местного производства

Почти 80% поездок на метро москвичи оплачивают картой "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ТиНАО в январе и феврале построили более 360 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Также он заявил, что в районе Выхино-Жулебино построят ЖК с детским садом на 175 мест.

Кроме того, в Москве началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024".

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