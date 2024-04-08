Мэр Москвы отметил востребованность в столице продукции местного производства

Продукцию столичного производства поставляют на знаковые объекты города. Об этом в телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Так, московская компания установила больше 8,5 тысячи своих светильников и мощные стадионные прожекторы во Дворце тенниса в "Лужниках". Еще один разработчик оснастил восемь вокзалов Москвы интерактивными терминалами с навигацией. А компания, производящая сканеры, поставила свои приборы в Музей современного искусства "Гараж".

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