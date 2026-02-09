Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Собянина. Они обсудили социально-экономическое развитие столицы, включая строительство новых колледжей, станций метро и объектов Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Собянин доложил, что валовой региональный продукт (ВРП) Москвы с 2019 года вырос на 28%, а объем инвестиций в основной капитал за 6 лет увеличился на 63%. Столица планирует к 2032 году удвоить объем промышленных площадей, делая акцент на высокотехнологичных производствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.