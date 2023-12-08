Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Открытие производства отечественных банкоматов в индустриальном парке "Руднево" – настоящий прорыв в импортозамещении. Об этом заявил мэр Москвы.

Устройства собирают на базе российских микропроцессоров "Эльбрус". Их оснастили собственным программным обеспечением.

В настоящее время завод может выпускать порядка 15 тысяч банкоматов в год, в перспективе цифра увеличится в два раза. Среди основных заказчиков банкоматов – шесть российских банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.