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08 декабря, 14:15

Технологии

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

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Открытие производства отечественных банкоматов в индустриальном парке "Руднево" – настоящий прорыв в импортозамещении. Об этом заявил мэр Москвы.

Устройства собирают на базе российских микропроцессоров "Эльбрус". Их оснастили собственным программным обеспечением.

В настоящее время завод может выпускать порядка 15 тысяч банкоматов в год, в перспективе цифра увеличится в два раза. Среди основных заказчиков банкоматов – шесть российских банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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