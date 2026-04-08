Собянин рассказал, какие преимущества дает статус "московский врач"

У столичных врачей появились новые возможности для профессионального роста и повышения квалификации. Об этом в своем в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, статус "московский врач" подтверждает высокий уровень профессиональной квалификации и наличие глубоких знаний и компетенций. Обладатели этого звания могут работать на руководящих должностях и получать ежемесячную доплату.

Недавно в перечень специальностей, доступных для присвоения статуса, было включено сразу 14 новых направлений. Всего же сдать соответствующий экзамен теперь могут врачи 62 специальностей – это приблизительно 85% докторов городской медицины.

