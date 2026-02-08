Сергей Собянин поздравил столичных ученых и исследователей с Днем российской науки. По словам мэра, Москва стала крупнейшим центром фундаментальных исследований и прикладных разработок.

В последние годы появилось множество новых адресов науки и инноваций, среди которых Национальный космический центр, Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", технопарки и современные лаборатории. Связующим звеном между наукой, бизнесом и государством стал Московский инновационный кластер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.