Сергей Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств в Москве

В Москве завершилось благоустройство новых общественных пространств в разных районах города. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. На бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова установили современные качели и арки с подсветкой.

В Некрасовке на Аллее влюбленных появились скамейки и качели с навесами. На Черноморском бульваре обустроили живописные рокарии с хвойными многолетниками и обновили рампу для экстремальных видов спорта.

