Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Каршеринг в Москве с 1 сентября станет доступен при верификации пользователей через mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это необходимо для повышения уровня безопасности сервиса. Также градоначальник напомнил, что процедура верификации через Mos ID уже успешно применяется для курьеров и пользователей электросамокатов. Благодаря ей с начала сезона аварийность снизилась на 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.