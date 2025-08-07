Форма поиска по сайту

07 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Каршеринг в Москве с 1 сентября станет доступен при верификации пользователей через mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это необходимо для повышения уровня безопасности сервиса. Также градоначальник напомнил, что процедура верификации через Mos ID уже успешно применяется для курьеров и пользователей электросамокатов. Благодаря ей с начала сезона аварийность снизилась на 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

