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07 мая, 11:00

Мэр Москвы

Мэр Москвы: в Александровском саду прошла профилактика Вечного огня

Мэр Москвы: в Александровском саду прошла профилактика Вечного огня

Собянин: на Могиле Неизвестного Солдата прошла профилактика Вечного огня

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На Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла предпраздничная профилактика Вечного огня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы, профилактика перед Днем Победы – торжественный ритуал, в котором участвуют лучшие сотрудники газового хозяйства города. На время работ огонь переносят на временную горелку с помощью специального факела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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