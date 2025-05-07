07 мая, 11:00Мэр Москвы
Мэр Москвы: в Александровском саду прошла профилактика Вечного огня
На Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла предпраздничная профилактика Вечного огня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Как рассказал мэр Москвы, профилактика перед Днем Победы – торжественный ритуал, в котором участвуют лучшие сотрудники газового хозяйства города. На время работ огонь переносят на временную горелку с помощью специального факела.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.