Мэр Москвы: в Александровском саду прошла профилактика Вечного огня

На Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла предпраздничная профилактика Вечного огня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы, профилактика перед Днем Победы – торжественный ритуал, в котором участвуют лучшие сотрудники газового хозяйства города. На время работ огонь переносят на временную горелку с помощью специального факела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.