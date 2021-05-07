Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта

Благоустройство Ленинского проспекта продолжается. Главная задача – обновить обветшавшую инфраструктуру, сохранив при этом привычный облик улицы. Об этом рассказал на своей странице Сергей Собянин.

Сейчас там строятся новые станции метро. В прошлом году там обустроили островки безопасности для пешеходов и убрали воздушные провода, которые кое-где портили вид. В этом году на проспекте появятся велодорожки, парковки и пункты проката велосипедов и самокатов.

Заменят остановки общественного транспорта и освещение, а также приведут в порядок газоны и тротуары. Высадят деревья и кустарники, а в прилегающих дворах отремонтируют детские и спортивные площадки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.