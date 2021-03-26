Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой

Фото: Минобороны России

Два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота страны совершили успешный полет над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, доложил в пятницу главком ВМФ РФ Николай Евменов Владимиру Путину.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", – отметил главком ВМФ.

О заступлении на боевое дежурство в Арктике групп перехватчиков докладывал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его словам, задача истребителей – контролировать ситуацию в регионе.

МиГ-31 – сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, принятый на вооружение в 1981 году.

Ранее сообщалось о начале работы госкорпорации "Ростех" над новым истребителем-перехватчиком. Условное обозначение проекта – "МиГ-41".