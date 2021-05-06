Собянин поздравил летчиков "Стрижей" с 30-летием создания авиагруппы

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Сергей Собянин поздравил с 30-летним юбилеем летчиков легендарной пилотажной авиагруппы "Стрижи". Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"За эти годы наши летчики покорили весь мир виртуозным выполнением фигур высшего пилотажа. "Стрижи" – постоянные участники Парадов Победы. С юбилеем, друзья!" – написал градоначальник.

6 мая 1991 года пилоты впервые выступили на показе на истребителях МиГ-29 в собственной оригинальной бело-синей раскраске. А уже в 1993 году были удостоены звания "Лучшая пилотажная группа мира".

К своему юбилею "Стрижи" значительно обновили и расширили летную программу.

Группа выступает на различных международных авиашоу и авиасалонах, на государственных праздниках. Ежегодно "Стрижи" проводят до 50 показов.