Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Станции столичного велопроката в 2024 году пополнят еще 3 тысячи электровелосипедов. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на данный момент точки сервиса "Велобайк" есть практически во всех районах города, а также в подмосковной Балашихе.

Почему велопрокат стал таким популярным? Подробнее о том, какие проекты реализует город по развитию велоинфраструктуры, – в эфире телеканала Москва 24.