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Новости

07 марта, 23:45

Новости

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

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Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

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Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Станции столичного велопроката в 2024 году пополнят еще 3 тысячи электровелосипедов. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на данный момент точки сервиса "Велобайк" есть практически во всех районах города, а также в подмосковной Балашихе.

Почему велопрокат стал таким популярным? Подробнее о том, какие проекты реализует город по развитию велоинфраструктуры, – в эфире телеканала Москва 24.

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