Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительная готовность станции "Новаторская" Троицкой линии метро превысила 80%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Детский сад и школу возведут в рамках проекта жилого комплекса в поселении Сосенском. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Сотрудники Мострансавто подарили женщинам две тысячи тюльпанов в преддверии 8 Марта. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.