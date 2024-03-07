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Новости

07 марта, 13:45

Новости

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин рассказал о строительстве станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительная готовность станции "Новаторская" Троицкой линии метро превысила 80%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Детский сад и школу возведут в рамках проекта жилого комплекса в поселении Сосенском. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Сотрудники Мострансавто подарили женщинам две тысячи тюльпанов в преддверии 8 Марта. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

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