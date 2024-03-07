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Новости

07 марта, 00:00

Новости

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

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Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

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За последние несколько лет выпуск одежды в Москве увеличили в 3,5 раза. Об этом мэр Москвы рассказал Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

Серей Собянин особо отметил, что столичная экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост. Только за 2023 год объем отгруженных товаров, произведенных в Москве, составил около 11 триллионов рублей, что на 55% больше, чем в 2016 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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