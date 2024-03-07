Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

За последние несколько лет выпуск одежды в Москве увеличили в 3,5 раза. Об этом мэр Москвы рассказал Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

Серей Собянин особо отметил, что столичная экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост. Только за 2023 год объем отгруженных товаров, произведенных в Москве, составил около 11 триллионов рублей, что на 55% больше, чем в 2016 году.

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