Собянин: более 600 тыс специалистов ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы

Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, координацией их работы занимается уникальный центр управления городским хозяйством.

Этот центр, который называют "мозгом" городского хозяйства, обеспечивает взаимодействие всех коммунальных предприятий, а также является местом работы службы 112. Сюда в режиме реального времени поступает информация из 50 различных источников, в том числе от жителей.

