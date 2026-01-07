Форма поиска по сайту

07 января, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: более 600 тыс специалистов ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы

Сергей Собянин подвел итоги реставрации исторических зданий в Москве за 2025 год

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Собянин: в Москве с 2012 года построили более 150 храмов

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

Собянин рассказал о лыжных трассах Москвы

Собянин объявил об открытии дублера Алтуфьевского шоссе

Собянин рассказал о начале переселения в новый дом в районе Солнцево в рамках реновации

Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, координацией их работы занимается уникальный центр управления городским хозяйством.

Этот центр, который называют "мозгом" городского хозяйства, обеспечивает взаимодействие всех коммунальных предприятий, а также является местом работы службы 112. Сюда в режиме реального времени поступает информация из 50 различных источников, в том числе от жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоМаксим Шаманин

