Сергей Собянин сообщил о развитии территории в районе Крюково

В Зеленограде бывшую промзону Центра информатики и электроники преобразуют в современный жилой район. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Территория находится в районе Крюково и долгие годы портила вид одного из самых экологичных округов столицы.

Сейчас здесь уже построено 118 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 250 мест и объекты бизнеса. В будущем появится образовательный комплекс на 800 учеников. На территории высадят деревья и кустарники, создадут газоны и цветники. Площадь благоустройства превысит 4 гектара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.