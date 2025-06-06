Собянин: парковка на улицах Москвы 12–14 июня будет бесплатной

Парковка в Москве станет бесплатной в честь Дня России на три дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что оставить машину без оплаты можно будет 12–14 июня. Это коснется всех парковок, в том числе в зонах с тарифами по 380, 450 и 680 рублей за час, а также с динамическим тарифом. Еще одно исключение – это парковки со шлагбаумами. Они будут работать в обычном режиме.

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