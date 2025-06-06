Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

На ВДНХ завершилась реставрация сразу трех павильонов. Все они являются объектами культурного наследия федерального значения. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что "Карелия" – это единственный павильон с деревянными скульптурами. Резной барельеф "Новая жизнь" и шесть деревянных скульптур, установленных над колоннами в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением здания. В павильоне "Юные натуралисты" специалисты воссоздали центральную часть стилобата, отреставрировали колоннаду главного входа и бронзовые бюсты пионеров-героев.

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