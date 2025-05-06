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06 мая, 15:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы осмотрел строящееся здание военкомата на улице Яблочкова

Мэр Москвы осмотрел строящееся здание военкомата на улице Яблочкова

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового здания военного комиссариата на улице Яблочкова. После мэр посетил расположенный рядом единый пункт призыва на срочную службу.

Собянина сопровождал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. В преддверии 9 Мая они пообщались с призывниками и поздравили их с наступающим праздником Победы. Новое здание планируют соединить с пунктом призыва крытым двухуровневым переходом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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