06 мая, 15:15Мэр Москвы
Мэр Москвы осмотрел строящееся здание военкомата на улице Яблочкова
Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового здания военного комиссариата на улице Яблочкова. После мэр посетил расположенный рядом единый пункт призыва на срочную службу.
Собянина сопровождал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. В преддверии 9 Мая они пообщались с призывниками и поздравили их с наступающим праздником Победы. Новое здание планируют соединить с пунктом призыва крытым двухуровневым переходом.
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