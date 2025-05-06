Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

Москва вошла в тройку ведущих мегаполисов мира по паритету покупательной способности. Об этом Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину во время рабочей встречи.

По словам главы города, Москва в 2023 году заняла второе место после Нью-Йорка и намерена сохранить позиции в мировой тройке.

Рост экономики стал возможен благодаря совместной работе власти и бизнеса. Это помогает решать задачи импортозамещения, модернизировать больницы и школы, а также оказывать поддержку жителям. В 2025 году завершится программа по реконструкции поликлиник – в столице не останется старых медицинских учреждений.

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