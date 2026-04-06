Собянин: новая школа для учеников 7–11-х классов открыта на востоке Москвы

На востоке Москвы открыли новую школу № 1360 для учеников 7–11-х классов, рассказал Сергей Собянин. В здании есть лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, где школьники освоят аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере.

В кабинетах биологии, медицины и ОБЖ пройдут курсы первой медицинской помощи. Большое внимание в школе уделили физической культуре. Трансформируемый спортзал с занавесом на электроприводе позволяет проводить занятия одновременно для нескольких классов.

