06 марта, 19:15Новости
Собянин: флагманский центр НИИ Склифосовского уже два года помогает пациентам
Флагманский центр при НИИ имени Склифосовского за два года работы оказал помощь более чем 120 тысячам пациентов. Как отметил Сергей Собянин, весь комплекс медицинской помощи здесь оказывается в течение суток.
Центр, открытый два года назад, рассчитан на прием до 200 экстренных пациентов в день. Благодаря новым алгоритмам диагностики, 70% больных получают диагноз уже в течение двух часов.
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