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06 марта, 19:15

Новости

Собянин: флагманский центр НИИ Склифосовского уже два года помогает пациентам

Собянин: флагманский центр НИИ Склифосовского уже два года помогает пациентам

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Флагманский центр при НИИ имени Склифосовского за два года работы оказал помощь более чем 120 тысячам пациентов. Как отметил Сергей Собянин, весь комплекс медицинской помощи здесь оказывается в течение суток.

Центр, открытый два года назад, рассчитан на прием до 200 экстренных пациентов в день. Благодаря новым алгоритмам диагностики, 70% больных получают диагноз уже в течение двух часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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