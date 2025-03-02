Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Помощь лор-врачей в Москве стала еще качественнее и доступнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что это одно из востребованных направлений медицинской помощи. Ее стационарно оказывают 10 клиник города. В прошлом году в столице провели около 50 тысяч лор-операций, что на 22% больше, чем годом ранее. Длительность госпитализации в последние годы снизилась на 40%.

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