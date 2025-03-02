Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:15

Новости

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Собянин поздравил МГПУ с 30-летием

Собянин: более 1 тыс домов на востоке столицы включили в программу реновации

Собянин подвел итоги работы БКЛ за 2 года

Новости часа: две новых поликлиники начнут принимать москвичей с 3 марта

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Сергей Собянин: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Новости часа: две модернизированные поликлиники начнут принимать пациентов с 3 марта

Помощь лор-врачей в Москве стала еще качественнее и доступнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что это одно из востребованных направлений медицинской помощи. Ее стационарно оказывают 10 клиник города. В прошлом году в столице провели около 50 тысяч лор-операций, что на 22% больше, чем годом ранее. Длительность госпитализации в последние годы снизилась на 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика