02 марта, 12:15Новости
Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций
Помощь лор-врачей в Москве стала еще качественнее и доступнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что это одно из востребованных направлений медицинской помощи. Ее стационарно оказывают 10 клиник города. В прошлом году в столице провели около 50 тысяч лор-операций, что на 22% больше, чем годом ранее. Длительность госпитализации в последние годы снизилась на 40%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.