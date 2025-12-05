Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов запустили первый в России центр фотоники в ОЭЗ "Технополис "Москва".

Новое производство позволит стране не зависеть от зарубежных производителей микрочипов. На сегодняшний день российские разработчики уже превосходят конкурентов по темпам работ. В перспективе предприятие может стать единственным в мире научно-промышленным центром полного цикла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.