Сергей Собянин открыл прямой выезд с МСД в сторону области

Сергей Собянин запустил движение по новой дороге, которая связывает Московский скоростной диаметр с Симферопольским шоссе. Автомобилистам теперь доступен прямой выезд с МСД на вылетную магистраль.

Для открытия движения построили почти 4,5 километра дороги, в том числе тоннель, мост и эстакаду. С помощью новой трассы водители смогут экономить в пути около 20 минут. Транспортная доступность улучшилась для полумиллиона жителей Москвы и Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

