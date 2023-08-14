Детский сад на 200 мест возведут в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Застройщик возведет и передаст городу детский сад, рассчитанный на 200 мест, в Щербинке. Об этом сообщает пресс-служба московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Объект будет встроенно-пристроенным в составе жилого комплекса по адресу микрорайон Люблинский, улица Котовского, владение 3 (ТиНАО)", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, договор заключат с ООО "Профактив", которое возводит жилой комплекс в Щербинке. В документе будут указаны параметры и порядок передачи здания в собственность столицы. Пятова подчеркнула, что застройщик обеспечит строительство детского сада за счет собственных средств.

По договору он обязуется ввести здание в эксплуатацию в 2027 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми столичных округах построят 24 школы и детских сада.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что около 13 проектов КРТ предусматривают возведение почти 3,5 миллиона "квадратов" жилья и более 2,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости.

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