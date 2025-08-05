05 августа, 22:15Мэр Москвы
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин открыл многофункциональный центр ОАТИ в столице, который теперь работает по принципу "одного окна" для владельцев самоходной техники. Зарегистрировать трактор, квадроцикл или другую машину стало проще: здесь можно поставить транспорт на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить удостоверение.
В центре оборудованы кабинеты для теории, современная площадка для практических экзаменов и лаборатория Гостехнадзора. Время оформления документов и прохождения всех процедур сократилось вдвое и теперь занимает не более 40 минут. Ожидается, что центр будет принимать более 20 тысяч посетителей ежегодно.
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