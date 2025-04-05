Собянин: третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве запустят третий регулярный речной маршрут – "Новоспасский – ЗИЛ". Он свяжет четыре района. О развитии этого вида транспорта рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке – уникальный проект в мировой практике. За время работы маршрутов, ими воспользовались около полутора миллионов пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.