Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 09:45

Новости

Собянин: третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

Собянин: третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

Собянин: реставрация в Египетском павильоне в Останкине завершится в этом году

Собянин: модернизация подвижного состава МЦД завершится в ближайшие 2 года

Собянин: изобретения сотрудников КГХ помогают лучше заботиться о городе

Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Собянин сообщил о завершении капремонта еще в одном корпусе Боткинской больницы

Сергей Собянин: завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

Собянин: семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

Собянин назвал московские городские вокзалы, которые откроют в ближайшие 2 года

Мэр Москвы утвердил увеличение премии имени Островского до 1 млн рублей

В 2025 году в Москве запустят третий регулярный речной маршрут – "Новоспасский – ЗИЛ". Он свяжет четыре района. О развитии этого вида транспорта рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке – уникальный проект в мировой практике. За время работы маршрутов, ими воспользовались около полутора миллионов пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика