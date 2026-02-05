Собянин: "Ломоносов" стал ключевой площадкой для создания передовых технологий

Инновационный кластер "Ломоносов" стал ключевой площадкой для разработки передовых технологий в Москве. Как отметил Сергей Собянин в личном блоге, сейчас там работают 78 компаний-резидентов, в которых трудятся более 2 тысяч ученых и специалистов.

Резиденты получают налоговые льготы, доступ к лабораториям и поддержку Московского инновационного кластера, включая гранты и образовательные программы. За 3 года на площадке прошло более 1 тысячи мероприятий, а компании активно сотрудничают с вузами, предлагая студентам стажировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.