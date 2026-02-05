Сергей Собянин: завершена реставрация фасадов Центрального телеграфа

На Тверской улице после реставрации вновь засиял исторический облик здания Центрального телеграфа. Как сообщил Сергей Собянин, здание является объектом культурного наследия и работы по его сохранению завершены.

Помимо реставрации фасадов, специалисты усилили фундамент и обустроили подземную автостоянку. Колокол с часов тщательно очистили от коррозии и настроили его звучание. До середины 1990-х годов Центральный телеграф оставался важнейшим коммуникационным узлом страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.