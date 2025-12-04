Сергей Собянин провел традиционный прием граждан в администрации президента. Москвичи смогли задать ему вопросы как лично, так и по видеосвязи. Среди поднятых тем было обустройство лыжероллерной трассы в районе Митино для тренировок спортсменов и проведения соревнований.

Мэр пообещал построить эту трассу к 2027 году, отметив, что в Москве повсеместно создаются трассы с искусственным оснежением для продления зимнего сезона. Также на встрече обсуждались реконструкция стадиона "Торпедо", открытие поликлиник, парковок и новых спортивных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.