Собянин распорядился оказать матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Сергей Собянин подписал распоряжение выделить единовременную материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой. Ее получат почти 2,7 тысячи столичных ветеранов.

Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны и обороны Москвы, награжденные за это медалью, и те, кто строил оборонительные рубежи. А также работники предприятий и организаций, военнослужащие, ученики ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

В 2021 году выплату увеличили в два раза, теперь она составляет 40 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.