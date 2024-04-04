04 апреля, 15:15Новости
Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
В апреле 2024 года в Москве начали реконструировать Центральный ипподром на Беговой. После обновления он станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержать больше 1 000 лошадей одновременно. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Основные изменения ипподрома коснутся конюшен, которые модернизируют. В здании будет выполнено благоустройство на беговых дорогах. Они будут приведены к мировым стандартам, с правильными уклонами на виражах.
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