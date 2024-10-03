Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, как "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело. Это, по словам мэра, выходит у каждого второго выпускника.

Число велопоездок в Москве увеличилось почти на 70% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Золотая осень с листопадами начнется в Москве на следующей неделе, уверены синоптики.

