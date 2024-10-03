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Новости

03 октября, 14:45

Новости

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" открывает свое дело

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, как "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело. Это, по словам мэра, выходит у каждого второго выпускника.

Число велопоездок в Москве увеличилось почти на 70% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Золотая осень с листопадами начнется в Москве на следующей неделе, уверены синоптики.

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