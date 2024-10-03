Собянин: каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" открывает свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" для начинающих предпринимателей открывает свое дело, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, за семь лет обучающую программу прошли свыше 16 тысяч москвичей. Во время занятий они знакомятся с основами маркетинга, прорабатывают юридические и бухгалтерские вопросы, получают обратную связь о своем бизнес-проекте и в финале презентуют его.



Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса или узнать о мерах поддержки можно на портале МБМ и по телефону +7 (495) 225-14-14.

Между тем в Москве состоится обучающий проект "БизнесКап: кофейня с нуля" для тех, кто хотел бы открыть свою кофейню и успешно вести бизнес в этой сфере. Его организовало ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

Кроме того, в столице начался прием заявок на участие в интенсиве "Маркетплейсы: путь к успеху". Занятия продлятся 1,5 месяца. Новичкам помогут открыть первый онлайн-магазин, а тем, кто уже работает с интернет-площадками, масштабировать свое дело и оптимизировать бизнес-процессы.