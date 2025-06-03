Собянин: благоустройство на юго-западе Москвы в этом году затронет четыре района

В этом году будут благоустроены четыре района на юго-западе Москвы. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

В Конькове обновят детские площадки, а также создадут спортивные зоны с резиновым покрытием для волейбола и баскетбола. В Северном Бутове обновят стелу и памятный камень "Аллея Воинской Славы". Также в районе будет создано множество объектов для спорта и отдыха.

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