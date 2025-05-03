Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 13:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о проекте по сбору воспоминаний ветеранов в Южном округе Москвы

Собянин рассказал о проекте по сбору воспоминаний ветеранов в Южном округе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах построить 13 млн квадратных метров недвижимости

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В столице собрали уникальные воспоминания участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких. Материалы подготовлены в рамках проекта "Юг Москвы – история войны и победы", о чем сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Студенты и волонтеры лично общались с участниками, искали фотографии и снимали видео. С начала года описано почти 70 личных историй, еще около 100 – в работе. В рамках проекта также удалось найти архив музея завода "Динамо": 30 альбомов и 80 выпусков заводской газеты передадут в один из городских музеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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