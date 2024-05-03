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Новости

Новости

03 мая, 18:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: в этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Собянин: первую очередь дороги из Мамырей до Шарапова достроят в этом году

Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году. Об этом Сергей Собянин заявил во время осмотра работ на улице Генерала Белова в Орехово-Борисове.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве перед Днем Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок, сообщили в Дептрансе.

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