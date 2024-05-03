Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году. Об этом Сергей Собянин заявил во время осмотра работ на улице Генерала Белова в Орехово-Борисове.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве перед Днем Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок, сообщили в Дептрансе.