03 февраля, 12:45Мэр Москвы
Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО
В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику, сообщил Сергей Собянин.
Предприятие строят за счет инвестора при поддержке города. В 2024 году участок площадью 4 гектара был предоставлен по льготной ставке один рубль в год на весь период реализации проекта.
Договор аренды заключен на 5 лет, и город контролирует исполнение обязательств на всех этапах. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, создание фабрики является одним из приоритетов для укрепления базы строительной отрасли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.