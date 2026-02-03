Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:45

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Собянин: в ТиНАО началось строительство крупного промышленного объекта

Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин: выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых

"Новости дня": Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин рассказал, как москвичи могут поздравить участников СВО с 23 февраля

Мэр Москвы: проекту "Музыка в метро" в этом году исполняется 10 лет

Собянин: олимпийский комплекс "Лужники" станет лучшей рекреационной зоной Москвы

В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику, сообщил Сергей Собянин.

Предприятие строят за счет инвестора при поддержке города. В 2024 году участок площадью 4 гектара был предоставлен по льготной ставке один рубль в год на весь период реализации проекта.

Договор аренды заключен на 5 лет, и город контролирует исполнение обязательств на всех этапах. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, создание фабрики является одним из приоритетов для укрепления базы строительной отрасли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыстроительствогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика