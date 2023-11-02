Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

2 ноября состоялась церемония открытия павильона "Атом" на ВДНХ. Это новый музей, посвященный ядерной энергетике.

В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин. По словам мэра, новый павильон является одним из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в РФ, построенных за последние десятилетия. При его строительстве использовались сложнейшие технические решения.

В создании павильона участвовала корпорация "Росатом". Выставочный комплекс занимает семь этажей, три из которых – подземные. Об особенностях этого музея – в эфире телеканала Москва 24.